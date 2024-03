V letošnjem pokalu Planica 7 se zrcali pogum junakov zime BibaLeze.si Pogum junakov zime, neokrnjena narava in nepozabno vzdušje največjega slovenskega športnega spektakla so tisto, kar je v risbo pokala za tekmovanje Planica 7 vtisnila dvanajstletna ustvarjalka iz Limbuša Tjaša Vreš. Pokal, ki je nastal po njeni ideji, prav ona pa ga je tudi pobarvala, je ob zaključku sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih predala Avstrijcu Danielu Huberju, ki je s 1374,6 to...

