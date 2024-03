Marko Juhant, specialni pedagog za področje obnašanja, čustvovanja in osebnosti, se s prvim aprilom odpravlja v pokoj, je sporočil preko Facebooka. Marko Juhant je avtor več knjig o vzgoji otrok. Bil je tudi ravnatelj. Mnog starši so pri njemu iskali nasvet, pomoč, ko so se znašli v situaciji, v kateri niso vedeli, kako bi šli naprej pri vzgoji in kako bi popravili, da bi bila vzgoja nato boljša ...