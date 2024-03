Okoljskim kriminalcem v EU odslej do 10 let kazni 24ur.com Svet EU je uradno sprejel novo direktivo za boj proti okoljskemu kriminalu, katere namen je izboljšati preiskovanje in pregon okoljskih kaznivih dejanj. Direktiva med drugim določa nova kazniva dejanja na področju okolja, predvideva pa tudi višje kazni za kršitelje.

