Pirc Musar, Golob in Metsola s pozivom k aktivni udeležbi na evropskih volitvah Primorske novice Predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola sta danes ob srečanju v Ljubljani pozvali k aktivni udeležbi na evropskih volitvah. Pirc Musar je ob tem napovedala, da se bo tudi sama aktivno vključila v priprave na volitve, so sporočili iz urada predsednice republike. Metsola se je pred tem srečala tudi s slovenskim premierjem Robertom Golobom.

Sorodno