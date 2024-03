Zunanji ministri C5 na srečanju v Ljubljani pozdravili resolucijo VS ZN o Gazi RTV Slovenija Zunanji ministri skupine C5 so pozdravili resolucijo Varnostnega sveta ZN-a, ki zahteva takojšnjo prekinitev ognja v Gazi med muslimanskim svetim mesecem ramazanom, ter pozvali h krepitvi dobave pomoči in izpustitvi zajetih talcev.

