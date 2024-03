Robert Pattinson in Suki Waterhouse skrivaj postala starša 24ur.com Robet Pattinson in Suki Waterhouse sta postala starša. Zvezdnika so fotografi ujeli na sprehodu z roza otroškim vozičkom, kar nakazuje na to, da sta se razveselila hčerke. Novice, da je manekenka rodila, uradno še nista delila z javnostjo, zato ni jasno, kdaj se je deklica rodila, niti ali spol otroka resnično razkriva barva vozička.

