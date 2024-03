Čeprav je bila za petek predvidena razglasitev sodbe Karanfilu Xhabaleju, državljanu Kosova, ki mu tožilstvo očita, da je bil nasilen do svojega dekleta in da jo je silil v prostitucijo, je prišlo do preobrata. Po sklepnih besedah je odvetnik obtoženega na sodišče poslal predlog, da zaslišijo še dve priči, in sodnica mu je delno ugodila.