Pred hotelom Grand Plaza je množica ljudi več ur nestrpno čakala na portugalsko nogometno reprezentanco. Okoli 19. ure so se nogometaši le pojavili in stopili na avtobus, ki jih je odpeljal v Stožice, a ne brez neprijetnega dogodka – preveč zagret navijač se je v avli hotela namreč zapodil v Cristiana Ronalda, ustavili pa so ga varnostniki.