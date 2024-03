Golob in Scholz o odličnem sodelovanju med državama in Zahodnem Balkanu Dnevnik Sodelovanje med Slovenijo in Nemčijo je vzorno, sta se danes po srečanju na Brdu pri Kranju strinjala premier Robert Golob in nemški kancler Olaf Scholz. Veliko pozornosti sta namenila Zahodnemu Balkanu, pri tem je Scholz opozoril, da je napredek...

Sorodno