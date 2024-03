Petra Prevca so ob zaključku kariere množično sprejeli njegovi sokrajani v Radovljici. Na občini so ga obdarili z okoli 65 let starimi in restavriranimi smučmi prvega direktorja Elana in odličnega smučarskega skakalca Rudija Finžgarja, ki je kot prvi Slovenec preskočil 100 metrov.