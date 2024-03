Za fantomski tovornjak je šlo več kot sto tisočakov Primorske novice Policisti koprske uprave preiskujejo še en primer spletne goljufije, zaradi katere so kupci ostali brez zajetne vsote na računu. V Nemčiji so naročili tovornjak, a nazadnje ni bilo ne tovornjaka ne denarja, prodajalci pa so izpuhteli v neznano.

