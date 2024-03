Luka Pangos do prve imunitete v zgodovini slovenskega MasterChefa 24ur.com Štirje tekmovalci, zmagovalci prvega skupinskega izziva so se pomerili za prvo imuniteto v zgodovini slovenskega MasterChefa. Poustvariti so morali dve jedi chefa Jureta Tomiča, pri tem pa so bili tako zelo uspešni, da so o zmagovalcu odločale malenkosti. Značko si je priboril Luka Pangos.

Sorodno