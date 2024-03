Inšpektorat za delo namesto javnega razpisa najel zunanjega izvajalca 24ur.com Inšpektorat za delo je z nenavadno kadrovsko odločitvijo dvignil veliko prahu. Ko so ostali brez vodje kadrovske službe, zamenjave niso iskali prek javnega razpisa, ampak so najeli zunanjega izvajalca. Nova uslužbenka, ki je redno zaposlena v drugem javnem organu, kadrovske storitve na inšpektoratu opravlja prek podjemne pogodbe. Sindikati opozarjajo, da so prikrita delovna razmerja v Sloveniji š...

