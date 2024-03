Bolte: Prireditve bi se morale že zdaj dogajati znotraj meritev hrupa 24ur.com Veliko prahu dviguje predlog vladne uredbe, s katero želi vlada po mestih in vaseh zaostriti pogoje za izvedbo koncertov, kulturnih, dobrodelnih in drugih množičnih prireditev. Bodo inšpektorji ugasnili zvočnike, če bo iz njih donelo po polnoči? Kdo bo meril hrup in emisije zvoka iz zvočnikov po 22. uri? In kaj vse to pomeni za veselice, dobrodelne prireditve, kjer gasilci zbirajo donacije za opr...

Sorodno

































Omenjeni Gospodarska zbornica Slovenije

POP TV Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Kek

Boštjan Cesar

Robert Golob

Luka Dončić

Peter Prevc