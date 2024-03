Na zaseženem nožu so našli sledove krvi Dnevnik Coco Filip Faragala, ki mu sodijo zaradi poskusa uboja Maje G. v Plečnikovem podhodu, je po predvajanju posnetka nadzorne kamere sicer priznal, da je bil v kritičnem času na kraju dogodka, a da vendarle oškodovanke ni zabodel on. Na nožu, ki so mu...

