Rangersi prvi pri stotici in vstopnici za končnico RTV Slovenija Hokejisti New York Rangersov so v podaljšku premagali Philadelphio s 6:5, s tem so postali prva ekipa, ki je v tej sezoni Lige NHL osvojila sto točk, hkrati pa je postala tudi prva, ki se je uvrstila tudi v končnico.

Sorodno