Alcaraz uresničil načrt o agresivnosti RTV Slovenija Carlos Alcaraz in Jannik Sinner nadaljujeta pot proti finalu teniškega turnirja v Miamiju. V osmini finala sta oba suvereno preskočila svojo oviro, Španec je premagal Lorenza Musettija s 6:3 in 6:3, Italijan pa Christopherja O'Connella s 6:4 in 6:3.

Sorodno