(Svobodnjaki bodo danes določili listo za evropske volitve) Grošelj in Joveva na njej zagotovo, Švarc Pipan in Klakočar Zupančič pa kot element presenečenja? V vsakem primeru več kot 2 evroposlanca ne morejo dobiti. Politikis V Gibanju Svoboda bodo na sejah izvršnega odbora in sveta stranke določili kandidatno listo za evropske volitve. Glede favoritov, na katere bodo stavili v boju za mesta na evropskem parketu, so v največji vladni stranki še skrivnostni, na listi pa je zagotovo pričakovati oba aktualna evropska poslanca, Ireno Jovevo in Klemna Grošlja. Na listi bi […]

