Koprski policisti so včeraj ob 13.10 v Kopru ustavili voznika tovornega vozila, 57-letnega državljana Poljske. Odrejen mu je bil preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 1,13 mg alkohola na liter izdihanega zraka. Sledilo sta obveščanje sodišča in privedba v postopek. Sodnica mu je izrekla kazen 1200 evrov, 18 točk in prepoved vožnje na območju Slovenije.