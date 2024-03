Anne Hathaway: Ko sem igrala nosečnico, sem doživela spontani splav 24ur.com Anne Hathaway je danes presrečna mama dveh otrok, a njena pot do materinstva nikakor ni bila lahka. Svojega prvega sina je rodila leta 2016, še pred tem pa je ravno v času, ko je v gledališču igrala vlogo nosečnice, doživela spontani splav. Kot je povedala za tuje medije, je bila to zanjo izjemno težka izkušnja, zato je leta 2019 ob razkritju druge nosečnosti vsem, ki so doživeli tovrstno izkušnj...

