To je predrznež, ki je v Stožicah v slabo voljo spravil Ronalda (FOTO in VIDEO) Reporter Denis Avdić Show na Radiu 1 je z razlogom najbolj poslušan jutranji program v Sloveniji, kajti kot so že večkrat dokazali, vedno prvi gostijo najbolj aktualne goste, ki povzročijo pravo evforijo v Sloveniji. In tako je bilo tudi danes zjutraj, ko so malo

Sorodno