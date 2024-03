Gasilske veselice varne: Uredba o hrupu ustavljena Dnevnik Ministrstvo je ustavilo postopek obravnave predloga uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah. Uredba je bila deležna številnih očitkov in pomislekov s strani poslanskih skupin in civilne družbe. Ministrstvo je še včeraj te...

