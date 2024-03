Samsung je predstavil Galaxy Tab S6 Lite z letnico 2024. Gre za elegantni tablični računalnik, ki je zasnovan za delo in zabavo. Galaxy Tab S6 Lite (2024) v kombinaciji z izjemno natančnim pisalom S Pen povečuje navdih, ideje in rezultate za študente, mlade strokovnjake in družine. Nova raven produktivnosti beleženja zapiskov Z Galaxy Tab S6 Lite lahko natančneje in prijetneje kot kdaj koli ...