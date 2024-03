Umrl je "poet železa" Richard Serra, eden največjih sodobnih kiparjev RTV Slovenija Pri starosti 85 let se je poslovil kipar Richard Serra, ki je zaslovel z velikanskimi, a minimalističnimi kovinskimi konstrukcijami, kot so loki, spirale in elipse. Njegova dela je mogoče videti po vsem svetu - od pariških muzejev do katarske puščave.

