Po novem lahko davke plačate kar z mobilnim telefonom ali bančno kartico SiOL.net Finančna uprava je v sodelovanju z upravo za javna plačila razširila nabor načinov plačila, ki jih lahko uporabite v eDavkih. Poleg Flika in spletne banke Bank@net je v eDavkih tako po novem mogoče spletno plačilo davkov izvesti tudi s karticami MasterCard, Visa, Maestro in Diners club ter rešitvami mobilne telefonije mBills in Valu Moneta.

