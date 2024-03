Začenja se 15. obračun glasbe in založništva Tresk, a se bo po ploščah brskalo šele aprila RTV Slovenija Čas je za 15. festival Tresk, tridnevni obračun glasbe in založništva v organizaciji Radia Študent. Tudi tokratna izvedba prinaša koncerte in klubske dogodke, diskurzivni program, razglasitev nagrajencev vizualnih natečajev ter v aprilu še sejmišče plošč.

