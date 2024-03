V Kijevu in Odesi aretirali domnevna ruska vohuna N1 Ukrajinska varnostna služba SBU je danes sporočila, da so v Kijevu in Odesi aretirali dve osebi, osumljeni, da sta ruska agenta. Moskvi naj bi posredovala informacije o lokaciji občutljivih vojaških ciljev. Oba sta obtožena sodelovanja z okupatorjem, grozi pa jima dosmrtna zaporna kazen, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

