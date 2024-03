Po tem, ko so v SDS oktobra lani vložili predlog zakona o paliativni in hospic oskrbi, poslanci danes opravljajo splošno razpravo o predlogu. Da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo, ocenjujejo v Svobodi in Levici, v SD si želijo uskladitve za širšo družbeno podporo. V NSi so napovedali, da bodo predlog zakona podprli.