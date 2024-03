Poslanske skupine so s predstavitvijo stališč na današnji seji državnega zbora končale zakonodajna postopka za predloga novel zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) in zakona o zaščiti živali, ki ju je v zakonodajni postopek vložila SDS. Največja opozicijska stranka je želela črtati po njihovem sporne člene. Ker je matični odbor oba predloga že sredi meseca zavrnil, poslanci niso ...