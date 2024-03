Ministrica na kolegiju z direktorji zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnega doma Vlada RS Ministrica za pravosodje Andreja Katič se je danes udeležila kolegija generalnega direktorja Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS), na katerem se je srečala z direktorji vseh zavodov za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) in prevzgojnega doma. Namen srečanja je bil seznanitev z razmerami in izzivi, s katerimi se soočajo slovenski zapori in prevzgojni dom v Radečah.

