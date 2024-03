Slovaki ustrelili medveda, ki je sredi mesta napadel ljudi Reporter Rjavega medveda, ki je sredi marca na severu Slovaške poškodoval pet ljudi, so izsledili in odstrelili, je danes sporočil slovaški okoljski minister Tomaš Taraba. Pristojni so v iskanju zveri uporabili drone in gozdne nadzorne kamere, poroča slovaška tisk

