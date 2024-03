Luka Modrić v družbi reprezentančnih kolegov raziskoval Egipt 24ur.com Hrvaška nogometna reprezentanca se je v torek zvečer mudila v Egiptu, kjer se je z njihovo izbrano vrsto pomerila na prijateljski tekmi. 'Vatreni' so dvoboj na zelenici dobili s 4 proti 2, pred tekmo pa so se sproščali na prav poseben način. Za razliko od Portugalcev, ki so se pred tekmo s Slovenijo skrivali v enem od naših hotelov, so si Hrvatje privoščili ogled državnih znamenitosti.

