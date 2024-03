Zavod za šolstvo: Mladi imajo pravico do učenja o raznolikostih odnosov RTV Slovenija Iz zavoda za šolstvo ob predlogu SDS-a za prepoved izobraževanja mladoletnih o spolnih identitetah sporočajo, da mora biti mladim zagotovljena pravica do učenja o raznolikostih in kompleksnosti sveta ter odnosov.

