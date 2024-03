Norišnica v Tbilisiju, nogometašem pa državna odlikovanja Dnevnik Za največje navdušenje v dodatnih kvalifikacijah za uvrstitev na evropsko prvenstvo, ki bo od 14. junija do 14. julija v Nemčiji, so poskrbeli nogometaši Gruzije, ki so po boljšem izvajanju enajstmetrovk s 4:2 premagali Grčijo. V Nemčiji bosta...

