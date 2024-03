Na trasi dolgo pričakovane tretje osi so začeli z izkopom prvega predora Konovo-Velenje. Predor naj bi bil po besedah ministrice za infrastrukturo zgrajen čez leto in pol. "Koroška in Šaleška regija predolgo čakali na to hitro cesto," je Alenka Bratušek tudi povedala na slovesnosti.