Predstavili so 30. izvedbo kolesarske dirke po Sloveniji: primorska predjed za vrhunec na Krvavcu Primorske novice Jubilejna 30. izvedba dirke po Sloveniji, ki so jo predstavili danes, bo v pravem pomenu besed čezmejna in zamejska. Kolesarska karavana bo zapeljala tudi po avstrijskih, madžarskih in hrvaških cestah. Z Italijo pa je povezan močan primorski pridih, s katerim bo postregla tretja etapa s ciljem v središču Nove Gorice.

