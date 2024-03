V Parku vojaške zgodovine v Pivki so ob 75-letnici nastanka zveze Nato in 20. obletnici članstva Slovenije v zavezništvu pripravili razstavo in okroglo mizo o pomenu in prihodnosti Nata. Čeprav Slovenija prispeva le majhen finančni delež, to ne vpliva na njeno kredibilnost, ocenjuje državni sekretar Damir Črnčec. "Razumeti moramo, ne glede na to, kolikšen odstotek bo država namenila za svoje voja ...