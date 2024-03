Članice EU so se ‘vdale’: strožji carinski predpisi za ukrajinsko blago N1 Veleposlaniki držav članic Evropske unije so se vdali pritisku nezadovoljnih kmetov in se dogovorili za strožje predpise glede uvoza ukrajinskega blaga. Ker je sicer v veljavi dogovor o podaljšanju odprave carin, bo moral o zadevi glasovati Evropski parlament.

