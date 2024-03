Zgodovina za prihodnost Gorenjski glas S slovesnim odprtjem in premierno uprizoritvijo črtice Prežihovega Voranca Boj na požiralniku v režiji Jerneja Lorencija se bo v sredo začel 54. Teden slovenske drame. Do 9. aprila se bo v tekmovalnem in spremljevalnem programu po izboru selektorice...

