Klara in Andreja po kuhanju z manj sestavinami in časa do sladke zmage 24ur.com Na MasterChef kvizu si je skupina Žlic priborila več sestavin od skupine Vilic. A na koncu sta slavili prav dve članici iz slednje. Klara Šmigoc je navdušila s slano jedjo, Andreja Špeh pa s sladico.