Že v prihodnjih mesecih gradnja mostu v Stahovici Dnevnik Deroča voda Kamniške Bistrice je v avgustovskih poplavah podrla most v Zgornjih Stranjah, ki ga je v začetku septembra nadomestil začasni most. Z Direkcije RS za infrastrukturo so sporočili, da trenutno pristojne službe pregledujejo razpisno...

