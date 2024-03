"V zavezništvu ni ključno, koliko narediš, ampak ali narediš, kar si obljubil. Tega se nismo držali" RTV Slovenija Slovenija je 29. marca 2004, skupaj z Bolgarijo, Estonijo, Latvijo, Litvo, Romunijo in Slovaško, postala polnopravna članica vojaškega zavezništva Nato. Ob 20-letnici članstva so največ kritik deležni nizki obrambni izdatki in nakupi vojaške opreme.

