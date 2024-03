Zaradi praznikov polne ceste: vozniki, na pot previdno in strpno 24ur.com Zaradi prihajajočih praznikov in počitnic v nekaterih deželah je pričakovati povečano gostoto prometa od Avstrije in Italije proti Hrvaški in turističnim krajem že od sredine tega tedna naprej, opozarjajo na Prometno-informacijskem centru. V obratni smeri bo promet močno povečan predvsem v ponedeljek in torek.

Sorodno