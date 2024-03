Sodniki pomagali Clippersom do pomembne zmage RTV Slovenija Nočne tekme v Ligi NBA se niso razpletle po okusu Dallasa, saj so zmagali prav vsi njegovi tekmeci v boju za končnico. LA Clippersi so kontroverzno slavili zmago v Philadelphii, Phoenix pa je ugnal vodilno ekipo Zahoda Denver.

Sorodno