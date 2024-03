Zaradi posledic padca je v sredo v New Yorku umrl 82-letni Joe Lieberman, ki je bil leta 2000 podpredsedniški kandidat Ala Gora, pred tem in tudi kasneje pa zvezni senator države Connecticut, so sporočilo njegove družine prenesli ameriški mediji. Lieberman se je zapisal v zgodovino kot prvi judovski podpredsedniški kandidat ZDA.