Po napadu na spletno mesto predsednice, ki so ga na nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT zaustavili, so se ponoči napadi onemogočanja nadaljevali še na spletišču drugih državnih organov. Zaradi preventivne blokade zlonamernega prometa iz tujine tako trenutno ni mogoče dostopati do spletnih strani državnih organov.