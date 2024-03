Milan Brglez: Odločno zavračam kakršnokoli sodelovanje s SDS in NSi SiOL.net Milan Brglez, kandidat za predsednika SD, je razkril svoja stališča socialne demokracije, svojo vizijo vodenja stranke in tudi, zakaj odločno zavrača kakršnokoli sodelovanje s SDS in NSi, danes v intervjuju poroča Delo. "Koalicija s SDS bi bila tudi nerazvojna in škodljiva za Slovenijo," je dejal Brglez.

Sorodno