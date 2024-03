Ljubezen v pragozdu: 'So to poročne fotografije ali diplomatski obisk?' 24ur.com Družbena omrežja je preplavil val odzivov na fotografije z obiska francoskega predsednika Emmanuela Macrona v Braziliji, na katerih je skupaj z brazilskim kolegom Luisom Inaciem Lulo da Silvo. "So to poročne fotografije ali diplomatski obisk," med drugim piše v komentarjih ob fotografijah iz amazonskega pragozda.

