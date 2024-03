Na uradnem obisku v Sloveniji je bil v torek minister za evropske in mednarodne zadeve Republike Avstrije Alexander Schallenberg. Slovenska ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon je namreč gostila srečanje zunanjih ministrov neformalne skupine Central 5 (C 5), na katerem so poleg avstrijskega ministra sodelovali še češki minister za zunanje zadeve Češke Jan Lipavský, minister za zunanje zadeve ...