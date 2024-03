Harkov tudi to noč tarča ruskih napadov N1 Ruska vojska je ponoči z raketami in brezpilotniki še naprej obstreljevala cilje v Ukrajini, poročajo tuje tiskovne agencije. Tarča napada je bilo med drugim mesto Harkov na vzhodu Ukrajine, kjer je raketa zadela in uničila restavracijo, žrtev po navedbah lokalnih oblasti ni bilo. Ukrajinska zračna obramba naj bi medtem sestrelila 26 ruskih dronov. ...

